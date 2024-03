KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés des capitaux et d'assurance. Son activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et à des tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une large gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne, ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds