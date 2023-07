Le fabricant chinois de pièces électroniques Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd a déclaré mercredi qu'il avait accepté de racheter le fabricant singapourien de circuits imprimés MFS Technology pour un montant pouvant atteindre 460 millions de dollars.

Victory Giant paiera en espèces pour acquérir Pole Star Limited afin de détenir indirectement MFS Technology (S) Pte Ltd et toutes ses filiales, dont la valeur des capitaux propres s'élève à environ 365 millions de dollars et les dettes à 95 millions de dollars, selon un document déposé par Victory Giant à la bourse de Shenzhen.

L'acquisition de la cible, qui fabrique des circuits imprimés flexibles, permettra de diversifier les produits et d'améliorer la compétitivité de Victory Giant, qui est spécialisée dans la fabrication de cartes de circuits imprimés rigides.

Cette annonce intervient quatre mois après que Reuters a rapporté que la société chinoise de capital-investissement DCP Capital, fondée par David Liu et Julian Wolhardt, anciens responsables de KKR & Co, cherchait à vendre MFS pour 550 millions de dollars, avec BDA Partners et Jefferies comme conseillers pour la vente.

DCP a acheté une participation majoritaire dans la MFS en 2018 à Navis Capital Partners et Novo Tellus Capital Partners pour un montant non divulgué.

Fondée en 1989, MFS, dont le siège est à Singapour, fabrique des cartes de circuits imprimés dont les applications sont axées sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industrie, de la médecine et du stockage de données.

Elle fabrique en Chine et en Malaisie et dispose d'équipes de vente en Allemagne et au Canada, comme l'indique son site web.

Victory Giant a indiqué dans son dossier que les fonds nécessaires à l'opération proviendraient de canaux tels que son propre capital et des prêts bancaires, et que l'opération était soumise à des procédures d'enregistrement auprès des autorités commerciales locales et du planificateur d'État chinois, ainsi qu'à l'approbation de l'administration d'État pour la régulation des marchés.

PwC a agi en tant que conseiller de Victory Giant, selon le document déposé. (Reportage de Yantoultra Ngui, Meg Shen et Roxanne Liu ; édition de David Evans)