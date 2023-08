La stratégie d'investissement climatique de la société de capital-investissement TPG a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter une participation majoritaire dans la société britannique de gaz réfrigérants A-Gas, alors que des réglementations plus strictes poussent de plus en plus d'utilisateurs à capturer et à réutiliser les polluants.

Dans le cadre de cette opération, TPG Rise Climate a formé un partenariat stratégique avec une autre société de capital-investissement, KKR, qui conservera une participation minoritaire "significative".

Les détails des conditions financières de l'opération et des participations spécifiques détenues par les deux investisseurs n'ont pas été divulgués, mais des sources au fait du dossier ont indiqué que l'opération valorisait A-Gas à un peu plus d'un milliard de livres sterling (1,27 milliard de dollars).

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023.

"Notre investissement dans A-Gas est un jeu thématique sur l'importance croissante de l'établissement d'économies circulaires dans les industries critiques", a déclaré Joerg Metzner, associé de l'unité d'affaires chez TPG Rise Climate, dans un communiqué commun.

A-Gas fournit et récupère les gaz réfrigérants en vue de leur réutilisation ou de leur destruction, ce qui évite leur rejet dans l'atmosphère et leur contribution au réchauffement climatique à une échelle "plusieurs milliers de fois supérieure" à celle du dioxyde de carbone.

"A-Gas jouera un rôle de premier plan dans la mise en place d'une chaîne de valeur des gaz réfrigérants plus durable et plus circulaire à l'échelle mondiale, alors que la demande de réfrigérants continue de croître et que la surveillance et l'application des réglementations se renforcent", a déclaré M. Metzner.

Au cours de l'année 2022, la technologie de l'entreprise a permis de réduire d'environ 8 millions de tonnes métriques le dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer 1,6 million de voitures de la circulation.

Depuis que KKR a investi par le biais de son KKR European Fund IV en 2017, A-Gas a, en moyenne, augmenté son chiffre d'affaires de 14 % par an et son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 18 % par an, a indiqué l'entreprise.

Citi a conseillé TPG pour l'opération, tandis que Goldman Sachs a conseillé A-Gas et KKR.

(1 $ = 0,7851 livre) (Reportage de Simon Jessop ; édition de Barbara Lewis)