(Alliance News) - Le conseil d'administration de Telecom Italia Spa a annoncé jeudi qu'il considérait l'offre soumise par Kohlberg Kravis Roberts & Co LP comme préférable en termes d'exécution et de calendrier, ainsi que supérieure à l'offre concurrente soumise par le consortium formé par CDP Equity et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

Le conseil d'administration a examiné les offres finales non contraignantes reçues à l'issue de la procédure de mise en concurrence lancée pour la valorisation des actifs du réseau de téléphonie fixe de TIM - y compris FiberCop et Sparkle - qui doivent être concentrés dans une société à créer prochainement, et a pris sa décision à l'issue d'une discussion étendue et approfondie.

"À la lumière de ce qui précède, le conseil d'administration a mandaté à l'unanimité le PDG pour entamer, sur une base exclusive, une négociation améliorée avec KKR, visant à obtenir la présentation - dans le délai le plus court possible compatible avec la complexité de la transaction et dans tous les cas avant le 30 septembre - d'une offre finale et contraignante selon les meilleurs termes et conditions, ainsi que pour convenir du périmètre, des méthodes et du calendrier pour l'exécution de l'activité de due diligence confirmatoire mentionnée dans l'offre de KKR elle-même", peut-on lire dans la note officielle.

Jeudi, TIM a clôturé en baisse de 2,9 pour cent à 0,26 EUR par action.

