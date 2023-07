KLA Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de procédés de contrôle et d'amélioration des processus de fabrication des semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes d'inspection (43,6%) : destinés à la détection, au comptage, à la classification et à la caractérisation des défauts liés à la fabrication des tranches de silicium et de semi-conducteurs ; - systèmes de métrologie et de lithographie à ultraviolets extrêmes (22,3%) : destinés au contrôle des processus de lithographie, de dépôt et de gravure ; - services (20,7%) : conseil, support technique, installation, maintenance, etc. ; - outils avancés de dépôt et de gravure sous vide (4,5%) ; - systèmes d'inspection des circuits imprimés, des écrans et des composants électroniques (6,1%) ; - autres (2,8%) : notamment matériels et logiciels d'analyse des défauts. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (10,1%), Chine (28,9%), Taiwan (27,4%), Corée (15,5%), Japon (7,9%), Europe et Israël (6,9%) et Asie (3,3%).