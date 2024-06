Klabin S.A. et ses filiales opèrent dans les segments de l'industrie du papier et de la pâte à papier, approvisionnant les marchés nationaux et étrangers en bois, en papier d'emballage, en sacs en papier, en boîtes en carton ondulé et en pâte à papier. Les secteurs d'activité de la société sont la sylviculture, le papier, la transformation et la pâte à papier. Le secteur de la sylviculture comprend les activités liées à la plantation et à la culture de pins et d'eucalyptus pour approvisionner ses usines, ainsi que la vente de bois à des tiers sur le marché national. Le secteur du papier comprend la production et la vente de rouleaux de carton, de papier kraft et de papier recyclé sur le marché national et à l'étranger. Le secteur de la transformation comprend la production et la vente de boîtes en carton ondulé, de carton ondulé et de sacs industriels sur les marchés nationaux et étrangers. Le secteur de la pâte comprend la production et la vente de pâte blanchie à fibres courtes, de pâte blanchie à fibres longues et de pâte en flocons sur les marchés nationaux et étrangers. La société possède plus de 20 unités industrielles au Brésil et en Argentine.

Secteur Emballages papier