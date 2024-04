Klaviyo, Inc. fournit aux entreprises une technologie qui capture, stocke, analyse et utilise de manière prédictive leurs propres données afin d'obtenir des résultats mesurables. Elle fournit des logiciels qui rassemblent les données de première partie des consommateurs et les utilisent pour créer et offrir des expériences personnalisées aux consommateurs sur les canaux numériques. Sa plateforme SaaS (Software as a Service) combine ses couches de données et d'applications en une solution verticalement intégrée avec des capacités avancées d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Cela permet aux utilisateurs professionnels, quel que soit leur niveau de compétence, d'exploiter leurs données afin d'envoyer le bon message au bon moment par e-mail, SMS et notifications push, de mesurer et de prédire les performances, et de déployer les actions et les campagnes spécifiques qui ont le plus d'impact. Son premier cas d'utilisation est l'automatisation du marketing dans le cadre du commerce électronique. Elle intègre sa couche de données et son application marketing, ce qui permet aux entreprises de créer et de stocker des profils de consommateurs unifiés.

Secteur Internet