La plateforme prend désormais mieux en charge les clients internationaux avec le lancement de fonctionnalités en français et une expansion à l’international de Klaviyo SMS

Klaviyo (NYSE : KVYO), l’entreprise qui rend les relations numériques plus intelligentes, a annoncé aujourd’hui le lancement du portefeuille Klaviyo en direct à K:LDN, l’événement immersif d’une journée entière organisée par l’entreprise qui s’est tenue récemment à Londres. Le portefeuille Klaviyo redéfinit la gestion multicomptes en permettant aux entreprises de relier plusieurs marques ou comptes régionaux, d’avoir une vue centralisée de leurs performances marketing, et de bénéficier d’une gestion rationalisée de leurs actifs, de la facturation, des utilisateurs et des rapports. En plus de répondre aux besoins complexes de ses clients importants, ce lancement s’inscrit dans la dynamique d’expansion de Klaviyo, qui, après l’ouverture de bureaux à Sydney, en Australie, et à Londres, au Royaume-Uni, souhaite continuer à étendre sa présence internationale.

« Le portefeuille Klaviyo constitue notre solution pour permettre aux spécialistes du marketing de faire face à la complexité à laquelle ils sont confrontés lorsqu’ils gèrent des entreprises multimarques ou multirégionales », a déclaré Andrew Bialecki, cofondateur et PDG de Klaviyo. « Un certain nombre de nos clients nous ont demandé une solution qui leur permettrait de mieux gérer les comptes multiples au fur et à mesure de l’expansion de leur entreprise, et le portefeuille Klaviyo est notre réponse à cette demande. Avec ce nouveau produit, nous souhaitons aider nos clients à optimiser leurs opérations quotidiennes, l’efficacité de leur marketing et la cohérence de leur marque et, à terme, leur permettre d’obtenir un meilleur retour sur investissement. »

Le portefeuille de Klaviyo est conçu pour apporter :

Des connaissances plus approfondies : Identifiez les opportunités de croissance de tous vos comptes à partir d'un tableau de bord global.

De meilleures prévisions : Gérez facilement vos budgets grâce à des informations claires sur les dépenses de chaque compte.

Une exécution plus rapide : Partagez instantanément des ressources (des modèles aux campagnes complètes) sur tous les comptes en seulement quelques clics.

Des opérations simplifiées : Visualisez les utilisateurs de chaque compte, et assurez-vous que l'authentification multifactorielle et l'authentification unique sont bien appliquées à des fins de sécurité.

Les capacités améliorées du portefeuille Klaviyo sont particulièrement utiles pour les clients internationaux qui gèrent plusieurs marques et régions géographiques. Ce lancement permet en outre à Klaviyo de s’étendre sur de nouveaux marchés à travers le monde et souligne l’engagement de la société à grandir aux côtés de ses clients au fur et à mesure de leur développement.

« À l’heure actuelle, nous sommes propriétaires et responsables de la gestion de huit sites web, dont ceux de Billabong, RVCA, Volcom, Roxy et Quiksilver, et nous disposons à la fois de sites web et de magasins dans plusieurs régions et emplacements », a déclaré Courtney Meehan, directrice du marketing numérique chez Liberated Brands. « Lorsque vous acquérez de nouveaux sites, vos équipes s’agrandissent, votre pile technologique s’étoffe, et il devient encore plus essentiel de pouvoir évoluer rapidement et de faire preuve d’agilité, tout en améliorant les performances. »

« Nous sommes très heureux de lancer le portefeuille Klaviyo, car le fait d’aller plus vite et de gagner du temps va nous permettre de rationaliser nos opérations de marketing », a poursuivi Courtney Meehan. « Cette source unique et unifiée sera importante pour nous, car elle nous permettra d’évaluer les performances des marques globalement et non individuellement. »

Parallèlement au lancement du portefeuille Klaviyo, Klaviyo a également annoncé deux améliorations apportées à sa plateforme, ce qui est une manière pour l’entreprise de renforcer sa stratégie de croissance internationale axée sur les produits :

Produit en langue française : Dès le mois de mai, Klaviyo proposera sa plateforme en français, ce qui lui permettra de mieux servir ses clients internationaux basés dans les régions francophones. Ce sera la première fois que Klaviyo sera disponible dans une langue autre que l’anglais.

: Dès le mois de mai, Klaviyo proposera sa plateforme en français, ce qui lui permettra de mieux servir ses clients internationaux basés dans les régions francophones. Ce sera la première fois que Klaviyo sera disponible dans une langue autre que l’anglais. Expansion de Klaviyo SMS : Klaviyo SMS continue d’être développé sur de nouveaux marchés internationaux, aidant les marques à créer des expériences multicanal significatives avec leurs clients. Klaviyo SMS est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et devrait être déployé en Espagne, en Suisse, en Autriche et dans les pays scandinaves dans le courant de l’année.

À propos de Klaviyo

Klaviyo (CLAI-vi-oh) favorise des relations numériques plus intelligentes, en permettant aux entreprises de capturer, de stocker, d’analyser et d’utiliser de manière prédictive leurs propres données afin d’obtenir des résultats mesurables et à forte valeur ajoutée. Moderne et intuitive, la plateforme SaaS de Klaviyo permet aux utilisateurs professionnels, quel que soit leur niveau de compétence, d’exploiter leurs données de première main provenant de plus de 350 intégrations afin d’envoyer le bon message au bon moment, par courriel, SMS et notification push. Des entreprises innovantes telles que Good American, TaylorMade, Skims, Stanley 1913 et plus de 143 000 autres clients payants s’appuient sur Klaviyo pour acquérir, séduire et fidéliser leurs clients, et leur permettre de se développer selon leurs propres conditions.

