KLDiscovery, Inc. est un fournisseur mondial de solutions d'eDiscovery, de gouvernance de l'information et de récupération des données pour les entreprises, les cabinets d'avocats, les compagnies d'assurance et les particuliers dans 17 pays à travers le monde. La société opère dans un seul secteur d'activité, celui de la fourniture de solutions et de services de soutien aux litiges basés sur la technologie. Elle propose une série d'offres technologiques, notamment sa solution entièrement intégrée de bout en bout, Nebula, qui répond de manière exhaustive aux besoins en matière de gouvernance de l'information, d'eDiscovery et de récupération des données. Elle a développé une suite complète de solutions technologiques propriétaires qui créent une expérience sur mesure et améliorée au sein de la plateforme. Ses solutions technologiques propriétaires intégrées permettent aux clients de collecter, de traiter, de transmettre, d'examiner et de récupérer des données d'entreprise complexes et à grande échelle. La plateforme propriétaire Nebula de la société répond à pratiquement tous les cas d'utilisation potentiels de l'eDiscovery et de la gouvernance de l'information pour les communautés juridiques et d'entreprises mondiales.

Secteur Services et conseils en informatique