Point d'étape sur les dernières avancées du futur centre médical de pointe dans le King Abdullah Financial District (KAFD), en Arabie Saoudite

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALVMG), Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur, dévoile les dernières avancées du futur centre médical de pointe dans le prestigieux King Abdullah Financial District (KAFD) à Riyad, en Arabie saoudite. Ce projet historique est appelé à transformer les services de santé dans le royaume.

Principales avancées :

Le design conceptuel est terminé : Le design conceptuel du centre médical a été achevé avec succès au cours du premier trimestre 2024, incorporant une planification architecturale et médicale avancée pour garantir une installation de classe mondiale. Les licences et accords gouvernementaux ont été obtenus : La conception a été approuvée par les autorités de KAFD et toutes les agences gouvernementales concernées. Le ministère de la Santé a également donné son approbation, validant ainsi la conception du centre et lançant la phase de construction du projet. Smart Health continue de travailler en étroite collaboration avec des experts locaux pour s'assurer que toutes les exigences continuent d'être satisfaites. Progression de la phase de construction : La phase de construction a débuté au deuxième trimestre 2024 avec tous les préparatifs nécessaires à la livraison de cette installation de pointe. L'embauche d'une équipe locale de grande qualité se poursuit : Une équipe locale dédiée est en cours de constitution depuis fin 2023 sous la direction du PDG Tarek Shaker, ce qui garantit que le projet est géré par des professionnels hautement qualifiés ayant une compréhension approfondie du marché local et des besoins en matière de soins de santé. L'ouverture est prévue pour fin 2024 / début 2025 : L'achèvement du centre médical et l'accueil des premiers patients sont prévus pour fin 2024 / début 2025.

Emplacement stratégique :

KAFD, le nouveau quartier central des affaires de Riyad, représente 25 % de l'ensemble des espaces de bureaux de la capitale Saoudienne. Le centre médical sera le premier du genre à KAFD, offrant des services de santé aux résidents, aux professionnels et aux visiteurs de ce centre financier en pleine effervescence. Cette nouvelle entreprise offrira bien plus de services aux nationaux, en plus des tests de visa médical pour les expatriés.

Commentaires des dirigeants :

« Nous sommes ravis de l'avancement du projet de centre médical à KAFD. L'achèvement de l'étude conceptuelle dans les délais et le budget impartis marque une étape importante, et nous sommes impatients d'entamer la construction. Ce centre sera une référence en matière de soins de santé avancés dans la région », a déclaré Rafat Samman, directeur général d'Abrar Communication.

« Notre collaboration sur ce projet progresse sans heurts et nous sommes convaincus que, sous la direction du PDG Tarek Shaker, l'équipe locale mènera ce projet au succès. Nous sommes impatients de fournir des services médicaux de premier plan à la communauté », a déclaré Clément Pacaud, directeur général de Klea Holding.

Perspectives :

Ce centre médical est prêt à offrir une gamme de services de santé, y compris des capacités de diagnostic et de dépistage avancées, des programmes de traitement spécialisés et des services de bien-être. Situé au cœur du KAFD, le centre sera facilement accessible, améliorant ainsi la qualité des soins de santé dans la région.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité "scaling industries of the future", s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWmbaJibZ2+Vm26ek5WamWFqm26TmZLJZ2eZnJabZMqWnW5gmGeVbZyZZnFnmmlm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86540-klea_cp_ksa_fr.pdf

86540_FR0013481835.pdf