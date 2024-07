Klea : Visiomed se rebaptise Klea Holding

Le 03 juillet 2024 à 09:46 Partager

Visiomed group devient Klea Holding (-1,39% à 0,17 euro) "avec l'ambition de développer de nouvelles activités sur de nouveaux marchés". La société précise que ce changement de nom et cette nouvelle stratégie ont été ratifiés par les actionnaires lors de l'Assemblée générale du 26 juin 2024. Le groupe est désormais centré sur "l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur".



Klea Holding s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour "étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde".