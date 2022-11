Klépierre : Une résistance pour argument baissier 16/11/2022 | 08:35 vente En cours

Cours d'entrée : 22.65€ | Objectif : 19.9€ | Stop : 24.5€ | Potentiel : 12.14% Les niveaux de cours actuels confèrent un bon timing à l'ouverture de positions vendeuses sur la valeur Klépierre. La zone de résistance des 23.02 EUR pourrait en effet engendrer une phase de repli à court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 19.9 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières EUR USD CA 2022 1 098 M 1 141 M - Résultat net 2022 635 M 659 M - Dette nette 2022 7 822 M 8 126 M - PER 2022 11,2x Rendement 2022 7,89% Capitalisation 6 469 M 6 720 M - VE / CA 2022 13,0x VE / CA 2023 12,7x Nbr Employés 1 012 Flottant 77,0% Prochain événement sur KLÉPIERRE 15/02/23 Année 2022 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 22,66 € Objectif de cours Moyen 20,63 € Ecart / Objectif Moyen -8,94% Dirigeants et Administrateurs Jean-Marc Jestin Chairman-Executive Board David E. Simon Chairman-Supervisory Board Thomas Lourenço Chief Operating Officer Cyrille Deslandes Group Head-Mergers & Acquisitions Rose-Marie van Lerberghe Vice Chairman-Supervisory Board