Klépierre : Invest Securities confirme son conseil

Invest Securities indique que Klépierre a publié un cash-flow net courant (CFNC) 2020 de 2,05E dont la baisse (-27,4%) tient essentiellement à la crise.



' Alors que les autres foncières sont restées évasives sur leurs perspectives, Klépierre s'avance à estimer son CFNC/action 2021 à 1,90E qui suppose une année 2021 plus difficile encore que 2020. L'incertitude de la publication porte, en outre sur la distribution au titre de l'année 2020, qui ne sera fixée qu'en mai ' explique l'analyste.



' Nous faisons l'hypothèse que le management restera prudent en annonçant avant l'AG un dividende 2020 coupé de 1,10E (vs 2,20E en 2019) mais en envoyant un signal positif sur la politique de distribution à venir. La société pourrait ainsi afficher une LTV ajustée de 46,1% en 2021 puis renouer avec le niveau de 2020 en 2024 (42,5%) en tenant compte d'un rebond progressif de la distribution à 2,10E à cet horizon ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme sa recommandation Achat et un objectif de cours à 25E.



