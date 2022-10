Klépierre : Invest Securities reste à achat après le CA

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 26,3 euros sur Klépierre, après une publication au titre du troisième trimestre 'de bonne facture, du CA des locataires à la réversion en passant par le taux d'occupation.



'Nous estimons la croissance organique (non publiée et parasitée par la sortie de crise pandémique) autour de +3%, un niveau très estimable', ajoute l'analyste, pour qui ce point d'activité confirme donc la robustesse des fondamentaux de la foncière.



Selon lui, 'les mois à venir permettront de juger de l'impact de l'inflation sur le comportement des consommateurs mais les chiffres publiés confirment la bonne tenue du patrimoine de la foncière qui maintient son objectif de croissance de CFNC 2022'.



