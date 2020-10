Klépierre : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

27/10/2020 | 09:19

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Klépierre avec un objectif de cours à 12 mois abaissé de 25 à 21 euros pour tenir compte d'un impact plus long de la crise sanitaire, nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de hausse de 71% pour le titre.



Klépierre est la foncière de commerce pour laquelle le bureau d'études est 'le plus confiant sur sa capacité à surperformer son secteur avec un niveau de risque contenu', la voyant comme 'la mieux armée du moment pour traverser la crise sanitaire actuelle'.



Oddo BHF pointe 'une très bonne résilience dans le contexte actuel avec un bon compromis en termes de positionnement géographique uniquement en Europe continentale et une exposition sur les pays nordiques moins touchés à ce stade par la crise sanitaire'.



