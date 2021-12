Klépierre : RBC renouvelle son opinion 'surperformance'

RBC a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' sur le titre Klépierre, qu'il assortit d'un objectif de cours de 31 euros.



Dans une note, l'intermédiaire estime que la sous-performance de l'action au cours des cinq dernières semaines ne se justifie pas au vu de la situation dans laquelle se trouve le spécialiste de l'immobilier non résidentiel locatif.



'L'impact de la nouvelle vague de Covid apparaît n'avoir jusqu'ici que des conséquences limitées sur la fréquentation des centres commerciaux', note le courtier.



'En parallèle, nous nous attendons à ce que les résultats de Klépierre bénéficient d'une hausse de l'indexation due à la remontée de l'inflation', explique-t-il.



Au vu de l'augmentation des prix à la consommation (CPI) en Europe, RBC dit s'attendre à une indexation de 3,8% l'an prochain.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel de hausse de 68% par rapport aux niveaux actuels.



