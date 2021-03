BONDS : S&P abaisse la note de crédit de Klépierre de "A-" à "BBB+"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé jeudi avoir abaissé la note de crédit de l'exploitant de centres commerciaux Klépierre de "A-" à "BBB+", avec une perspective "stable". L'agence souligne que les exploitants de centres commerciaux risquent de faire face sur le long terme à des taux d'occupation plus faibles et à une croissance organique en berne en raison des répercussions durables de la crise sanitaire sur les commerçants. S&P considère notamment que les faillites pourraient s'accélérer après la fin des mesures de soutien des pouvoirs publics. L'agence explique également que Klépierre est particulièrement pénalisé par la pandémie en raison de sa focalisation sur les grands centres commerciaux, par nature plus exposés aux restrictions sanitaires.

March 25, 2021