Centres commerciaux: Klépierre envisage un retour à la normale en 2023

Le gérant de centres commerciaux Klépierre envisage en 2023 un retour à la situation d'avant la pandémie, a déclaré mercredi son patron Jean-Marc Jestin.

"L'année 2022 est parfaitement au milieu de ce retour à la normale. On va montrer que non seulement on a passé la crise, mais que le retour à une activité normalisée va se faire facilement, pour moitié en 2022 et pour moitié en 2023", a déclaré Jean-Marc Jestin lors d'une conférence téléphonique.

La foncière, qui gère une centaine de centres commerciaux en Europe, notamment en France et Italie, ses premiers marchés, va distribuer un dividende de 1,70 euro par action, contre 1,00 euro en 2020.

Son chiffre d'affaires s'est établi à 1,07 milliard d'euros, en baisse de 5,3% par rapport à 2020. Ses revenus locatifs nets, eux, ont progressé, de 3,9% à 879,5 millions, mais restent loin des niveaux de 2019, avant la pandémie, quand ils étaient de 1,11 milliard.

Les restrictions sanitaires ont pesé davantage sur le groupe en 2021 qu'en 2020, indique-t-il, avec en moyenne 2 mois et demi de fermeture contre 2 mois l'année précédente.

La valeur de ses actifs a diminué de 5,2% à 20,71 milliards d'euros, Klépierre s'étant délesté de sites pour réduire sa dette, de 8,01 milliards au 31 décembre.

Le groupe va continuer de céder des centres commerciaux pour se recentrer sur les grandes métropoles européennes, a détaillé Jean-Marc Jestin.

Au cours du second semestre, le taux de vacance s'est établi à 5,3%, un peu plus que le taux de 3% considéré comme "normal" hors crise sanitaire.

