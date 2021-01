Le Directoire de Klépierre a décidé le 19 janvier dernier, avec effet au même jour, de procéder à l’annulation d’environ 5,1 millions d’actions rachetées entre le 15 février 2019 et le 18 juin 2019 dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en place en février 2019. Cette décision a été prise conformément aux autorisations financières en vigueur et notamment celle portant sur la réduction de capital, objet de la 18e résolution approuvée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 30 avril 2020.



Par conséquent, le capital social de Klépierre s'élève à présent à environ 412, 8 millions d'euros, divisé en près de 294, 85 millions d'actions ayant chacune une valeur nominale de 1,40 euro et portant chacune un droit de vote théorique.