Klepierre : A suivre aujourd'hui

Klépierre, acteur européen des centres commerciaux, continue ses efforts énergétiques après avoir déjà réduit la consommation de l'ensemble de ses centres en Europe de plus de 40% en 2021 par rapport à 2013. En France, le groupe sera dès cet hiver au rendez-vous de l'objectif de réduction de 10 % fixé par le gouvernement.



Depuis plus d'une décennie, Klépierre s'est efforcé et est parvenue à réduire chaque année la consommation d'énergie de ses centres commerciaux. En 2017, il s'est engagé à accélérer ses efforts pour porter cette réduction à 40% en 5 ans par rapport à 2013. Cet objectif ambitieux a déjà été atteint : en 2021, un centre commercial du groupe consommait en moyenne 79 kWh/m² en Europe, et 70 kWh/m² en France. Ce niveau positionne les centres commerciaux de Klépierre comme les moins énergivores du secteur en France qui affiche 109 kWh/m2 de consommation moyenne.



À plus court terme, et en conformité avec les mesures annoncées par plusieurs gouvernements en Europe, dont celles du plan gouvernemental français, tous les centres commerciaux de Klépierre mettront en place des mesures dédiées à compter du 15 octobre 2022. En France, elles contribueront à atteindre l'objectif de réduction de 10% dès l'hiver prochain, par rapport à l'hiver 2019–2020 (dernière période non perturbée par la pandémie de Covid-19).



"La sobriété énergétique dans nos centres commerciaux est possible, nous l'avons démontré. Et nous ferons plus dès cet hiver pour répondre aux défis qui nous attendent " confirme Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.



Au-delà de la sobriété énergétique qui reste un objectif en tant que tel, le groupe Klépierre s'est engagé à atteindre la neutralité carbone de ses centres commerciaux d'ici à 2030. En 2021, leurs émissions de gaz à effet de serre avaient déjà diminué de 84% par rapport à 2013.



Dans ce domaine, la société accélère sa stratégie de déploiement d'installations de production d'énergie alternative sur site (panneaux photovoltaïques, géothermie) et de bornes de recharge de véhicules électriques pour accompagner la transition de ses clients vers des modes de transports moins carbonés.