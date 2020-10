Klepierre : Activité des neuf premiers mois 2020

P E R F O R M A N C E O P É R A T I O N N E L L E

Chiffre d'affaires des commerçants

Au troisième trimestre 2020, bénéficiant d'une reprise stable et meilleure qu'attendue, le chiffre d'affaires total des commerçants des centres commerciaux de Klépierre a atteint 90 % du niveau de l'an dernier, contre 85 % en juin et 76 % en mai(2). Sur la période, les performances de tous les centres commerciaux du Groupe s'améliorent, hormis pour ceux situés à proximité de nœuds de transport, qui continuent d'être affectés par le manque de voyageurs et de touristes.

L'accélération de la reprise du chiffre d'affaires des commerçants au troisième trimestre est principalement portée par le segment mode, qui a enregistré une hausse substantielle de 13 points par rapport à juin pour s'établir à 89 % du niveau de l'an dernier en septembre. Ces trois derniers mois, l'équipement de la maison (+ 5 %, dont une hausse de 7 % pour l'électronique), les supermarchés (99 % du niveau de l'an dernier) et le sport (98 % du niveau de l'an dernier) ont continué d'afficher de solides performances, tandis que les segments alimentation et restauration (78 % du niveau de l'an dernier) et, dans une moindre mesure, santé et beauté (92 %), restent affectés par le maintien de mesures sanitaires défavorables.

Par zones géographiques, au troisième trimestre, la Scandinavie reste proche des niveaux pré-Covid (98 % du niveau de l'an dernier). C'est en Italie et en France-Belgique que la reprise des ventes est la plus forte, ces pays affichant respectivement 89 % et 94 % du niveau de l'an dernier (contre 79 % et 87 % en juin). En revanche, le chiffre d'affaires des commerçants en Ibérie est encore en retrait, notamment en raison du manque de touristes, qui a pesé sur les résultats du troisième trimestre, ainsi que de la persistance de l'épidémie de Covid- 19 à Barcelone et à Madrid, qui a donné lieu à de nouvelles restrictions.

La fréquentation a elle aussi continué de s'améliorer, bien qu'à un rythme plus lent que les ventes : en septembre, elle s'établit à 82 % du niveau de l'an dernier, contre 80 % en juillet (et 75 % en juin).

Chiffre d'affaires

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les revenus locatifs bruts générés par les centres commerciaux se sont établis, en part totale, à 852,9 M€, en baisse de 7,1 % par rapport à la même période l'an dernier.

Cette diminution provient de l'effet combiné des éléments suivants :

une baisse de 33,0 M€ liée aux cessions, aux effets de change négatifs et à d'autres éléments ;

une baisse de 25,2 M€ des revenus variables (loyers variables, revenus issus des activités de specialty leasing et parkings) en raison des fermetures administratives ; et

un impact de 6,9 M€ lié à l'amortissement linéaire (conformément à la norme IFRS 16) de 24,7 M€ d'abattements signés en septembre 2020 sur les loyers du deuxième trimestre.

Les revenus locatifs bruts des autres actifs de commerce ont atteint 15,0 M€, en baisse de 16,9 %, principalement du fait des cessions.

Les revenus de gestion, d'administration et autres produits (honoraires) ont diminué de 61,2 M€ à 50,7 M€, principalement en raison du report de certains projets de développement.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2020 ressort à 918,5 M€, en recul de 7,9 % par rapport à l'année dernière.

Recouvrement des loyers et point sur l'activité locative

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le Groupe a facturé des loyers et des charges pour un montant total de 1 044,6 M€(3). Au 20 octobre, le taux de collecte des loyers atteignait 81,7 % pour les neuf premiers mois (soit 853,2 M€ collectés)(4), dont 96,4 % pour le premier trimestre.

Klépierre a collecté 56,6 % des 334 M€ de loyers et charges facturés au deuxième trimestre. Compte tenu de la progression des discussions avec les locataires, le Groupe estime que le taux de collecte pourrait s'établir entre 60 % et 65 % à la fin de l'année. Le montant résiduel des loyers non recouvrés devrait refléter :