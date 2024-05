- la section « terms and conditions » des prospectus de base visés le 27 avril 2012 sous le n° 12-187, le 25 avril 2014 sous le n° 14-161, le 24 mars 2015 sous le n° 15-108, le 6 avril 2016 sous le n° 16-122, le 7 avril 2017 sous le n° 17-148 et le 15 mai 2019 sous le n° 19-204 et des prospectus de base qui ont reçu les numéros d'approbation 20-191 le 13 mai 2020 et 23-114 le 12 avril 2023.

Disclaimer

Klépierre SA published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 14:15:04 UTC.