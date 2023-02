Klépierre: Invest reste à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 25,50 euros

Invest Securities a confirmé sa recommandation d’Achat, mais réduit son objectif de cours de 26,30 euros à 25,50 euros sur Klépierre après l’annonce des résultats 2022. "Les chiffres publiés mercredi par Klépierre confirment une forme de retour à la normale", estime le broker avec notamment un taux d’occupation élevé de 95,8% assorti d’une réversion nettement positive (+4,1%). Le dividende 2022 s’établit à 1,75 euros par action (+3% vs. 2021, pay-out faible de 69%), ajoute le broker: "il nous semble sécurisé à moyen terme et procure un rendement de 7,3%".



"Sous le coup de prévisions plus conservatrices nous abaissons légèrement notre objectif de cours à 25,5 euros" contre 26,3 euros.