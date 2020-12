Klépierre: KLÉPIERRE SIGNE UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,4 MD INCLUANT UN CRITÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE SIGNE UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,4 MD€ INCLUANT UN CRITÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Paris, le 17 décembre 2020

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce ce jour avoir signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1 385 M€. Cette facilité d’une maturité de cinq ans (incluant deux options d’extension d’un an chacune) se substitue à des lignes à échéance 2021 et 2022. La liquidité du Groupe s’établit dorénavant à 3,1 Mds€ (2,3 Mds€ de lignes de crédits renouvelables, 0,4 Md€ de trésorerie et 0,4 Md€ de découverts bancaires) avec une maturité moyenne de 4,9 ans et couvre la totalité les besoins de refinancement du Groupe jusqu’en mars 2024.

Cette ligne de crédit, qui inclut un critère de développement durable, a également été conçue pour accompagner l’ambition du Groupe d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’ici à 2030. Cette facilité prévoit notamment que, quand les objectifs annuels de réduction de l’intensité carbone des centres commerciaux du Groupe sont atteints, la marge est réduite et que cette réduction est ensuite utilisée par Klépierre pour investir dans l’installation et la modernisation des systèmes de gestion technique de ses centres commerciaux.(1)

Le syndicat bancaire rassemble 19 banques issues de huit pays différents. Barclays a agi en tant qu’agent de la documentation, Crédit Agricole CIB, Santander et Natixis en tant que coordinateurs développement durable, Deutsche Bank et Société Générale en tant que coordinateurs de la syndication et BNP Paribas en tant qu’agent du crédit.



([1]) Système de suivi informatique qui contrôle et surveille les équipements techniques et électriques du bâtiment comme la ventilation, l’éclairage, les systèmes d’alimentation, la protection incendie et les systèmes de sécurité.







