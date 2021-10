Klepierre : Klépierre lance son app programme de fidélité !

Une première à l'échelle européenne, Klépierre lance une application mobile de fidélité dans 25 de ses centres commerciaux. Expériences en magasins, offres privées, événements… nos visiteurs peuvent désormais bénéficier d'avantages exclusifs grâce à l'application programme de fidélité de leur centre &YOU.

Exit la carte physique, grâce à une application, en un simple clic les visiteurs de nos centres commerciaux peuvent maintenant découvrir des offres en continu.

Pourquoi ? Mettre en avant l'expérience shopping dans nos centres et permettre des offres croisées entre retailers, et mieux répondre aux besoins de nos visiteurs en leur permettant d'accéder à des avantages tels que des jeux concours (ex. : Marvel Mania pour gagner un séjour à Disneyland Paris), des offres en partenariats (ex : avec Cheerz, des tirages photos offerts) ou encore des tirages au sort grâce au Valid Scanned Receipt. Le principe : plus les visiteurs scannent de tickets de caisse, plus ils augmentent leur chance de gagner des lots.

Côté chiffres, ce projet transversal lancé mi-septembre compte dejà 11 000 adhésions qui profitent déjà de nombreuses offres privilèges.

Le 15 septembre, quatre centres ont ouvert le bal : Novy Smichov (République tchèque), La Gavia (Espagne), Parque Nascente (Portugal) et plus récemment Val d'Europe (France). Les centres commerciaux espagnols Plenilunio, Nueva Condomina, Meridiano et Principe Pio ainsi que les Portugais Espaço Guimarães et Aqua Portimao sont les prochains à se lancer, dès demain. Très vite, Jaude et Belle Epine, en France, suivront le pas. Au total, 25 centres auront lancé leur programme de fidélité d'ici fin 2021.