Klepierre : Klépierre lutte contre le gaspillage alimentaire avec Too Good To Go

Aujourd'hui, un peu plus de 70 de nos boutiques sont partenaires de Too Good To Go, l'application qui propose des invendus sous forme de paniers à sauver.

Val d'Europe, Créteil Soleil, Grand Littoral… du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas moins de 22 centres commerciaux français Klépierre qui accueillent des commerçants partenaires avec la célèbre application anti-gaspi.

Selon Too Good To Go, « réduire le gaspillage alimentaire est la solution n°1 pour lutter contre le changement climatique ». Chez Klépierre, entre septembre 2020 et août 2021, ce sont 60 581 paniers qui ont été sauvés, soit 60 851 kg de nourriture. Cela représente 151 452 kg Co2 épargnés pour la planète*.

Garantir une contribution positive sur le plan environnemental rejoint Act for the Planet, l'un des trois piliers de notre engagement RSE Act for Good®. Klépierre s'engage ici pour contribuer à une économie circulaire avec aujourd'hui 96 % de ses déchets valorisés et un objectif de 100 % pour 2022 !

