Klépierre: LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR DEUX SOUCHES D'OBLIGATIONS

Klépierre: LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR DEUX SOUCHES D'OBLIGATIONS

Paris, le 6 janvier 2022

Klépierre annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches d'obligations :

les obligations d'un montant de 750 000 000€ portant intérêt au taux de 1,00 % venant à échéance le 17 avril 2023 (Code ISIN : FR0012674661), émises par Klépierre le 17 avril 2015, dont le montant en circulation est de 750 000 000€ ; et

les obligations d'un montant de 630 000 000€ portant intérêt aux taux de 1,75 % venant à échéance le 6 novembre 2024 (Code ISIN : FR0012283653), émises par Klépierre en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015, dont le montant en circulation est de 630 000 000€.

En application du règlement d'exécution (UE) n°2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Klépierre le 6 janvier 2022 à 8 heures 30.

AGENDA 16 février 2022 Résultats annuels 2021 (après bourse) 26 avril 2022 Assemblée Générale Annuelle CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Arnaud Courtial, Group Head of IR and Financial Communication

+33 (0)1 40 67 57 80 - arnaud.courtial@klepierre.com

Paul Logerot, IR Manager

+33 (0)1 40 67 53 02 - paul.logerot@klepierre.com

Julia Croissant, IR Officer

+33 (0)1 40 67 51 68 - julia.croissant@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Corporate and Internal Communications

+33 (0)1 40 67 55 16 - helene.salmon@klepierre.com



Wandrille Clermontel, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 - teamklepierre@taddeo.fr

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,5 milliards d'euros au 30 juin 2021, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

