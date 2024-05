KLÉPIERRE : Oddo BHF relève sa cible

Le 28 mai 2024 à 10:50 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Klépierre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28,5 euros.



L'analyste rapporte que Klépierre a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition de RomaEst, l'un des plus grands centres commerciaux de Rome, pour plus de 200 ME. Oddo BHF estime le rendement de plus de 6,5% pour l'acquisition de la totalité des parts de cet actif.



Dans ce contexte, S&P a également relevé hier soir le rating de crédit LT de Klépierre de 'stable' à 'perspective positive'. De son côté, Fitch avait confirmé ce 24 mai sa notation 'A-' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.



'Nous estimons que ces deux confirmations sont de nature à soutenir la génération du cashflow net courant et par conséquent notre opinion Surperformance sur le titre', conclut le broker.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.