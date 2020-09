Klepierre : Rapport financier semestriel 2020

SOMMAIRE

1.1 Aperçu des activités 1

1.3 Cash-flow net courant 14

1.4 Investissements, développements et cessions 15

1.5 Évaluation du portefeuille 18

1.6 Politique financière 24

1.7 Indicateurs clés de performance EPRA 28

1.8 Perspectives 33

FACTEURS DE RISQUES 34

2.1 Risques externes 34

2.2 Risques internes 36

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS CONDENSÉS

AU 30 JUIN 2020 37

3.1 État du résultat global consolidé 38

3.2 État consolidé de la situation financière 39

3.3 Tableau des flux de trésorerie consolidé 40

3.4 Tableau de variation des capitaux propres 41

3.5 Notes annexes aux comptes consolidés 42

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE

SEMESTRIELLE 100

4.1 Conclusion sur les comptes 100

4.2 Vérification spécifique 100

PERSONNES RESPONSABLES

DES INFORMATIONS 101

5.1 Attestation de la personne responsable du rapport financier 101

5.2 Personnes responsables du contrôle des comptes et de l'information financière 101

1.1

APERÇU DES ACTIVITÉS

1.1.1 Environnement économique

Au cours du premier semestre 2020, l'épidémie de Covid-19 s'est progressivement propagée en Europe. La plupart des pays européens ont mis en place des mesures de confinement afin de limiter la propagation du virus, entraînant une contraction de l'économie avec une baisse du Produit Intérieur Brut estimée par l'OCDE à 9,1 % pour la zone euro sur l'ensemble de 2020. Concernant le marché du travail, malgré le recours généralisé au chômage partiel, le taux de chômage devrait augmenter de 7,6 % en 2019 à 9,8 % fin 2020, tandis que l'inflation devrait baisser à un niveau proche de zéro en 2020.

La plupart des mesures de confinement ont néanmoins été assouplies à partir de la fin avril, ce qui a permis à l'activité économique de reprendre progressivement. Le « Plan de relance pour l'Europe » de l'Union européenne et la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne, conjugués à des mesures de soutien locales temporaires, devraient stimuler la reprise des économies nationales.

3 PRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES POUR 2020 ET 2021 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Croissance du PIB réel

Taux de chômage

Taux d'inflation

Pays/zone 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E ZONE EURO 1,3 % − 9,1 % 6,5 % 7,6 % 9,8 % 9,5 % 1,2 % 0,4 % 0,5 % France 1,5 % − 11,4 % 7,7 % 8,4 % 11,0 % 9,8 % 1,3 % 0,4 % 0,5 % Belgique 1,4 % − 8,9 % 6,4 % 5,4 % 7,4 % 6,5 % 1,2 % 0,4 % 0,7 % Italie 0,3 % − 11,3 % 7,7 % 9,9 % 10,1 % 11,7 % 0,6 % − 0,1 % 0,1 % Scandinavie Norvège 1,2 % − 6,0 % 4,7 % 3,7 % 5,9 % 4,6 % 2,2 % 0,8 % 1,3 % Suède 1,2 % − 6,7 % 1,7 % 6,8 % 10,0 % 10,0 % 1,8 % 0,3 % 1,1 % Danemark 2,4 % − 5,8 % 3,7 % 5,0 % 6,6 % 6,5 % 0,8 % 0,4 % 0,4 % Ibérie Espagne 2,0 % − 11,1 % 7,5 % 14,1 % 19,2 % 18,7 % 0,8 % 0.0 % 0.3 % Portugal 2,2 % − 9,4 % 6,3 % 6,5 % 11,6 % 9,6 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Europe centrale et autres République tchèque 2,5 % − 9,6 % 7,1 % 2,0 % 3,5 % 3,8 % 2,8 % 3,0 % 1,9 % Pologne 4,1 % − 7,4 % 4,8 % 3,3 % 7,3 % 5,8 % 2,2 % 3,0 % 1,7 % Turquie 0,9 % − 4,8 % 4,3 % 13,7 % 15,6 % 14,2 % 15,2 % 10,6 % 9,1 % Pays-bas 1,8 % − 8,0 % 6,6 % 3,4 % 5,9 % 4,9 % 2,7 % 0,3 % 0,6 % Allemagne 0,6 % − 6,6 % 5,8 % 3,2 % 4,5 % 4,3 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % Source : Perspectives économiques de l'OCDE, juin 2020 - scénario du choc unique.

1.1.2 Cadre opérationnel

Après un début d'année solide, l'activité des centres commerciaux de Klépierre a été stoppée par la propagation de la pandémie de Covid-19 à travers l'Europe, et par les mesures sanitaires restrictives mises en place dès le début du mois de mars, et en particulier :

>

la fermeture des magasins : la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Pologne et la République tchèque ont imposé la fermeture de tous les commerces autres que ceux de première nécessité (notamment les magasins alimentaires, les épiceries et les pharmacies) ; et

> des restrictions limitées : dans les autres pays, représentant près de 20 % de la valeur des actifs de Klépierre(1) (Norvège, Suède et Pays-Bas), seules des fermetures administratives partielles ont été décrétées principalement pour les coiffeurs, les bars, les restaurants et les activités de loisir, ce qui a permis à la plupart des magasins de rester ouverts, bien que certains d'entre eux aient pris d'eux-mêmes la décision de fermer.

Depuis le début du mois de mai, les restrictions ont été progressivement assouplies dans tous les pays où Klépierre est présente, permettant une réouverture graduelle de tous les centres du Groupe. Au 8 juin, tous les centres de Klépierre avaient rouvert, et seules quelques

3 LOYERS FACTURÉS (PART TOTALE, HORS CHARGES ET TVA) DURANT LA PÉRIODE DE FERMETURE (par pays) En millions d'euros Loyers bruts France-Belgique 70,2 Italie 34,6 Scandinavie 7,5 Ibérie 24,3 Europe centrale et autres 7,4 Pays-Bas 5,8 Allemagne 3,6 TOTAL 153,5

Dans le prolongement de la levée des restrictions, au 20 juillet 2020, 96 % des magasins (en loyers) avaient déjà rouvert. Le processus de réouverture pouvant être long, le Groupe s'attend à ce que ce taux augmente encore dans les semaines à venir.

1.1.3 Chiffre d'affaires des commerçants

À périmètre et changes constants(2), le chiffre d'affaires des commerçants des centres commerciaux de Klépierre a enregistré une baisse de 35 % au premier semestre 2020. Après un bon début d'année (+ 2,5 % en janvier et février), les ventes ont chuté dans la plupart des pays en raison des fermetures administratives. L'ampleur de la baisse est étroitement liée à la nature des mesures de confinement ordonnées. Ainsi, le chiffre d'affaires en Ibérie (où les magasins sont restés fermés pendant plus de deux mois) s'est contracté de 47 % au premier semestre, tandis que celui des commerçants scandinaves (qui n'ont connu que des fermetures partielles) a baissé de 16 %.

Avec la réouverture progressive des centres en Europe, les chiffres d'affaires des enseignes ont rebondi plus rapidement que prévu. L'impact de la distanciation sociale sur la fréquentation a été partiellement compensée par un taux de transformation élevé et un panier moyen plus important. La tendance se poursuit au fil des mois avec des ventes au mois de juin atteignant 85 % du niveau de l'an dernier (pénalisées par un effet calendaire négatif) contre 76 % au mois de mai(3). Cette amélioration semble se poursuivre en juillet, la fréquentation atteignant 80 % du niveau de l'an dernier, contre 75 % en juin et 68 % en mai.

(1) Part totale, droits de mutation inclus. restrictions étaient maintenues (principalement relatives aux cinémas et aux salles de sport). Pour garantir la sécurité du personnel et des visiteurs, Klépierre a mis en place de manière préventive des protocoles sanitaires strictes certifiés par Bureau Veritas dans tous ses centres, incluant notamment : > la réduction du nombre d'entrées ; > un sens unique de circulation afin de limiter les contacts entre les clients ; > la mesure de la fréquentation pour s'assurer que le nombre maximum de personnes autorisé n'est pas dépassé ; > la prise de température et le contrôle du port de masque, conformément aux obligations locales ; et > un nettoyage régulier et un renouvellement plus fréquent de l'air. À l'échelle du Groupe, les magasins ont été fermés durant 1,9 mois en moyenne en raison des mesures de confinement, représentant 153,5 millions d'euros de loyers (part totale, hors TVA ; 26 % des loyers bruts du premier semestre 2020) et 40 millions d'euros de charges. Au plan géographique, dans les pays qui ont seulement mis en place des fermetures partielles (Norvège, Suède et Pays-Bas), les ventes ont atteint 96 % de leur niveau de l'an dernier en juin, soit un net progrès par rapport au mois de mai (à 83 %). La reprise est particulièrement forte en Norvège, où les ventes étaient en hausse de 9 % au mois de juin par rapport à l'année dernière, après un léger recul de 6 % en mai. Les pays qui ont rouvert après un confinement connaissent un redémarrage encourageant de leur activité avec des ventes atteignant 84 % de leur niveau de l'an dernier en juin et progressant de 10 points de pourcentage en moyenne par rapport au mois de mai. La France (87 % du niveau de l'année dernière en juin) et le Danemark (94 % du niveau de l'année dernière) ont enregistré une meilleure performance, en partie grâce aux mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d'achat. Au plan sectoriel, l'équipement de la maison, les magasins alimentaires et le segment culture, cadeaux et loisirs retrouvent désormais leur niveau de l'an dernier (+ 0,1 % en moyenne en juin par rapport à 2019). À l'inverse, les segments Mode, Alimentation et restauration, et Santé et beauté n'ont pas encore retrouvé leur niveau habituel (79 % en moyenne de leur niveau de juin 2019).

(2) La variation à périmètre constant s'entend sur une base comparable de centres commerciaux, hors cessions, acquisitions d'actifs et effets de change.

(3) Variation sur une base comparable de magasins, hors jours de fermeture.

