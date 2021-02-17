Klepierre : Revenus locatifs nets à 846,2 mlns fin décembre 2020, en baisse de 25,2 %

17 février (Reuters) - Klepierre SA:
* CASH-FLOW NET COURANT 2020 (PART TOTALE) : 690 MEUR , SOIT
2,05
EUR PAR ACTION
* LIQUIDITÉ ÉLEVÉE (À 3,2 MDEUR ) ET BESOINS DE
REFINANCEMENT
COUVERTS JUSQU'EN MAI 2024
* OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT POUR 2021 DE 1,90 EUR
PAR
ACTION
* FORT REBOND DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS APRÈS
RÉOUVERTURE (89 % DU NIVEAU DE 2019)
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 1,13 MDS CONTRE EUR 1,33
MDS IL
Y A UN AN
* LES REVENUS LOCATIFS NETS S'ÉLEVAIENT À 846,2 MEUR AU 31
DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 25,2 % PAR RAPPORT À 2019
* L'ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA NTA (« NET TANGIBLE ASSETS »)
S'ÉLEVAIT À 31,40 EUR PAR ACTION AU 31 DÉCEMBRE 2020, CONTRE
36,90 EUR À FIN 2019
* EN PART TOTALE ET DROITS INCLUS, LA VALEUR DU PORTEFEUILLE
DES
CENTRES COMMERCIAUX DE KLÉPIERRE S'ÉLEVAIT À 21 623 MEUR AU 31
DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 7,5 % À PÉRIMÈTRE COURANT
* AU 31 DÉCEMBRE 2020, L'ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ
ATTEIGNAIT 9
054 MEUR , CONTRE 8 830 MEUR UN AN AUPARAVANT
* A DÉCIDÉ DE CONVOQUER L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 17
JUIN
2021 ET DE RÉSERVER SA DÉCISION PORTANT SUR UNE PROPOSITION DE
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE À DÉBUT MAI
* RECOUVREMENT DES LOYERS: NOUS PRÉVOYONS DE COLLECTER 84 %
DU
MONTANT TOTAL FACTURÉ POUR 2020
* RECOUVREMENT DES LOYERS: AU 1ER FÉVRIER 2021, NOUS AVONS
DÉJÀ
COLLECTÉ 81 %, ET 32 M RESTENT À COLLECTER
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(Rédaction de Gdansk)