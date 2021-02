Klépierre : chute en Bourse, 70% de ses centres sont touchés par les restrictions

(Actualisation: réaction en Bourse, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre chute en Bourse lundi après avoir annoncé qu'au 1(er) février, environ 70% de ses centres, en valeur, étaient soumis à des mesures de fermeture des magasins jugés non essentiels.

Vers 9h30, l'action Klépierre abandonnait 5,8% à 18,73 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Dans son sillage, Unibail-Rodamco-Westfield perdait 3,6% à 67 euros.

En France, les commerces non alimentaires d'une surface de plus de 20.000 mètres carrés ou situés dans un centre commercial de plus de 20.000 mètres carrés sont fermés depuis dimanche dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Près de 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par ces restrictions, selon le ministère de l'Economie.

Environ 88% des centres commerciaux français de Klépierre, en valeur, sont touchés par cette mesure, a indiqué la société.

Les centres de Klépierre font également l'objet de restrictions imposant aux magasins jugés non essentiels de fermer en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en République Tchèque ainsi que dans les villes de Barcelone et d'Oviedo, en Espagne, et d'Oslo, en Norvège.

