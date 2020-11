Klépierre : émet 600 millions d'euros d'obligations à 0,875%

09/11/2020 | 18:36

Klépierre annonce avoir placé ce jour un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875 %.



La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021.



Souscrit plus de 3 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.



Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement de Klépierre qui vise à garantir une position de liquidité élevée tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette dont le coût (1,2% fin juin 2020) devrait diminuer.



