Klépierre : environ 70% des centres en valeur sont touchés par les fermetures

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a annoncé lundi qu'au 1(er) février, 70% de ses centres, en valeur, étaient soumis à des restrictions sanitaires imposant des fermetures aux magasins non essentiels.

En France, depuis le dimanche 31 janvier, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés sont fermés dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Environ 88% des centres commerciaux français de Klépierre, en valeur, appartiennent à cette catégorie, a indiqué la société.

Les centres de Klépierre font également l'objet de restrictions imposant aux magasins jugés non essentiels de fermer en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en République Tchèque ainsi que dans les villes de Barcelone et d'Oviedo, en Espagne, et d'Oslo, en Norvège.

