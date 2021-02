Klépierre : le chiffre d'affaires recule de 14.7% en 2020

Klépierre, spécialiste européen des centres commerciaux, a dévoilé un chiffre d'affaires de 1130 ME au titre de l'année 2020, un chiffre en recul de 14,7% par rapport à 2019, avec des revenus locatifs en baisse de 25,2%.



Selon l'entreprise, les diverses mesures prises tout au long de l'année afin de lutter contre la pandémie équivalent à 2,1 mois de fermeture totale de l'ensemble du portefeuille en 2020.



Klépierre a enregistré un cash-flow net courant 2020 (part totale) de 690 ME, soit 2,05 E par action.



Pour 2021, le Groupe anticipe un cash-flow net courant à 1,90 E par action (hors impact de l'étalement des concessions de loyers liées à la Covid-19). 'Cela suppose que les mesures de fermeture actuelles, qui concernent 60 % des magasins du Groupe, ne seront pas prolongées au-delà du mois de mars 2021', précise Klépierre qui rappelle que sa situation financière est 'solide'.



Le Conseil de Surveillance convoquera l'Assemblée générale annuelle le 17 juin 2021 et réserve sa proposition de distribution de dividende à début mai afin de disposer 'd'une meilleure visibilité quant au redémarrage des activités'.



