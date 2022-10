Klépierre : toujours en tête du classement du GRESB

Klépierre annonce s'imposer, pour la troisième année consécutive, en tête du classement mondial du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans les catégories Global Retail Listed, Europe Listed, Europe Retail et Europe Retail Listed.



La foncière spécialisée dans les centres commerciaux précise avoir réhaussé encore sa note d'un point avec un score global de 98/100, en comparaison de la moyenne de ses pairs (79/100) ou de l'ensemble des répondants du GRESB (74/100).



Cet organisme de notation extra-financière de référence dans l'immobilier, propose chaque année une étude comparative complète de l'engagement ESG des entreprises, en examinant leur stratégie, leur organisation, leurs engagements et les résultats associés.



