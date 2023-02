Klépierre : vise un cash-flow net courant par action de 2,35 euros en 2023 en hausse de 5%

Klépierre, spécialiste européen des centres commerciaux, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2022 , avec un chiffre d’affaires annuel en hausse de 15% à périmètre courant à 1,23 milliard d’euros par rapport à l’année précédente . Le cash-flow net courant par action s’établit à 2,62 euros en hausse de 20,1% sur un an. Le groupe ciblait un cash-flow net courant d'au moins 2,45 euros. En 2023, le groupe prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5 % par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros.



Klépierre salue des résultats " nettement au-dessus de ses objectifs " avec un chiffre d'affaires des commerçants en hausse de 25 % par rapport à 2021, à périmètre constant, une hausse de 24,8 % des revenus locatifs nets à périmètre constant par rapport à 2021, et une activité locative dynamique. En témoignent le taux d'occupation, en hausse de 110 points de base à 95,8 %, et le taux de réversion positif de 4,1 %, en complément de l'indexation de 3,7 % .