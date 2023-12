Klimator AB est une société de logiciels basée en Suède. L'entreprise a pour objectif de créer des routes plus sûres et d'accroître la disponibilité de la mobilité intelligente dans les régions soumises à des conditions hivernales grâce au développement de programmes logiciels. Le logiciel est auto-développé et est utilisé principalement dans le domaine de la climatologie routière. La plateforme de données et les capteurs sont utilisés pour prédire les conditions météorologiques le long de différents réseaux routiers. Les clients de la société sont principalement des acteurs de l'industrie automobile. Klimator propose la plateforme de données Road Condition Data (RCD), qui fournit des informations météorologiques routières prédictives de haute précision, et la solution de fusion de capteurs AHEAD, qui fournit des informations météorologiques routières de détection en temps réel. La société opère principalement sur le marché européen.

Secteur Logiciels