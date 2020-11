Klingelnberg a souffert au 1er semestre de son exercice 2020/21

Zurich (awp) - Le constructeur de machines de production d'engrenages Klingelnberg a essuyé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21 (à fin septembre) un élagage de près d'un tiers sur un an de son chiffre d'affaires, à 61,7 millions d'euros. L'industriel zurichois a encore creusé sa perte nette, à 10,9 millions contre 8,1 millions un an plus tôt.

Les entrées de commandes se sont tassées de 20,4% à 83,8 millions, mais le groupe assure avoir constaté depuis le mois d'août une accélération sensible. Le deuxième trimestre constitue même à cet égard un record dans l'histoire de l'entreprise, avec 55,3 millions, indique le compte-rendu diffusé jeudi.

Reconnaissant n'être pas en mesure à ce stade d'élaborer des projections pour l'ensemble de l'exercice en raison notamment des incertitudes liées à la pandémie, la direction indique s'atteler à la maîtrise des coûts et à l'optimisation des processus.

Le comité exécutif se veut en outre "prudemment optimiste" dans sa capacité à profiter de manière plus que proportionnelle des opportunités qui s'offriront à l'entreprise à l'issue de la crise sanitaire.

jh/fr