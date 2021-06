Klingelnberg réduit sa perte annuelle, carnet de commandes plein

Zurich (awp) - Le constructeur de machines-outils pour la fabrication d'engrenages Klingelnberg a bouclé son exercice décalé 2020/21 (clos fin mars) sur une perte nette de 7,3 millions d'euros, contre un déficit de 25,4 millions un an plus tôt. A la faveur d'un carnet de commandes bien rempli, la direction du groupe zurichois se veut confiante pour la suite des opérations.

Les ventes nettes se sont érodées d'un quart à 158,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel (Ebit), toujours négatif, s'est cependant redressé de 7,2 millions à -11,6 millions. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 24 août de se passer une nouvelle fois de dividende.

Les entrées de commandes ont bondi de 21,0% à 215,5 millions d'euros. Au bouclement de l'exercice, le carnet d'ordres s'établissait à 157,7 millions, contre à peine un peu plus de 100 millions un an plus tôt. Plusieurs marchés comme la Chine et les Etats-Unis ont connu une véritable explosion de la demande pour les turbines éoliennes, indique l'entreprise cotée sur SIX dans son rapport annuel publié mercredi.

La perte Ebit s'inscrit peu ou prou dans le cadre des projections des analystes sondés par AWP, mais le chiffre d'affaires est resté en deçà des expectatives les plus conservatrices.

Pour l'exercice en cours, la direction de Klingelnberg s'estime bien positionnée pour profiter de la reprise économique et anticipe une hausse significative des recettes, ainsi qu'un retour à la rentabilité opérationnelle.

