Klingelnberg s'attend à des ventes en recul en 2020/21

Zurich (awp) - Le constructeur de machines de production d'engrenages Klingelnberg affirme qu'il enregistrera des entrées de commande plus élevées lors de son exercice décalé 2020/21 que lors de l'année précédente. Malgré cette embellie, le groupe s'attend à des ventes "nettement inférieures" pour l'ensemble d'une année où la crise pandémique a lourdement affecté ses affaires.

Klingelnberg, dont les activités se déroulent du 1er avril au 31 mars, admet avoir subi de plein fouet la crise pandémique lors de son premier semestre 2020/21, principalement du fait de sa dépendance à l'industrie automobile.

Au cours de son second semestre débuté en septembre dernier, les entrées de commandes ont toutefois retrouvé leur niveau d'avant-crise et ont même par la suite atteint les niveaux "les plus élevés de l'histoire de l'entreprise" en comparaison mensuelle, énonce un communiqué lundi.

Elles ont ainsi atteint 166 millions d'euros (184 millions de francs suisses) à la fin du troisième trimestre, contre 155 millions d'euros (172 millions de francs suisses) à la même période de l'année dernière. Ce qui fait dire à Klingelnberg qu'il est optimiste pour la suite de son exercice.

Mais en attendant cette embellie, le groupe zurichois annonce un chiffre d'affaires "nettement inférieur" pour l'ensemble de l'année 2020/21 "en raison de la faiblesse du premier semestre".

En marge de ces déclarations, le groupe a annoncé vouloir investir 20 millions d'euros sur le site de Hückeswagen, dans le district de Cologne en Allemagne, pour y développer ses activités de production d'énergie éolienne.

La société zurichoise publiera les détails de son exercice 2020/21 le 23 juin prochain.

