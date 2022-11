Solide croissance et perte fortement réduite pour Klingelnberg après six mois

Zurich (awp) - Klingelnberg a réalisé une solide performance au 1er semestre de l'exercice décalé 2022/23, sans toutefois parvenir à s'extirper des chiffres rouges. Ayant plus que doublé ses ventes et affichant des commandes à un niveau record, le fabricant zurichois de machines a fortement réduit sa perte nette, celle-ci passant en l'espace d'un an de 42,9 à 1,5 millions d'euros.

Sur la période sous revue, achevée fin septembre, le chiffre d'affaires net s'est hissé à 138,1 millions d'euros (135,1 millions de francs suisses), contre 55,1 millions au cours du 1er semestre de l'exercice précédent, a annoncé vendredi le fabricant de machines pour la production d'engrenages. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui renoué avec les chiffres noirs, à hauteur de 4,4 millions, alors que la perte opérationnelle avait atteint 40 millions, à fin septembre 2021.

Se hissant à un niveau inédit, les entrées de commandes ont grimpé à 156,1 millions d'euros, contre 114,9 millions douze mois auparavant. A fin septembre, le carnet d'ordres s'est établi à un montant lui aussi record à l'issue d'un semestre à 285,9 millions, à la faveur d'un bond de 31%. Klingelnberg est de retour sur la voie du succès après les crises des années précédentes, s'est félicité le directeur général de l'entreprise aux origines allemandes, Jan Klingelnberg, cité dans le communiqué.

Klingelnberg a progressé dans tous les segments, tous présentant des entrées de commandes en vive croissance, la palme en la matière revenant aux ordres passés par les clients de l'industrie automobile et de la fabrication de véhicules utilitaires. Les conséquences des inondations qui avaient ravagé en juillet 2021 le site allemand de Hückeswagen ont certes encore pesé sur la performance, mais ces difficultés opérationnelles devraient être définitivement écartées au cours du deuxième semestre.

Evoquant ses perspectives, Klingelnberg confirme les prévisions communiquées lors de la clôture de l'exercice précédent. Ainsi, pour l'ensemble de la période 2022/23, l'entreprise vise une marge Ebit supérieure à 6%, après avoir atteint 3,2% après six mois, ainsi qu'une forte croissance du chiffre d'affaires. Compte tenu des incertitudes géopolitiques, la firme zurichoise affiche toutefois un optimisme prudent pour les années à venir.

Les engrenages produits avec les machines de Klingelnberg sont notamment utilisés dans le domaine de l'extraction des matières premières nécessaires à la production de batterie ainsi que l'aviation, deux activités qui offrent des opportunités de croissance. L'entreprise ajoute bénéficier au niveau de ses commandes de l'intégration accrue de l'Inde dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

vj/jh