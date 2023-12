Kloeckner & Co SE est un distributeur d'acier et de métaux et un centre de services sidérurgiques basé en Allemagne. Elle transforme, entre autres, des produits plats en acier, tels que des tôles minces et des bandes ainsi que des tôles épaisses, des produits longs en acier, notamment des barres marchandes, des profilés et des poutres, des tubes et des profilés creux, tels que des profilés creux de construction, des tubes de précision et des tubes sans soudure à paroi épaisse, de l'acier inoxydable et de l'acier de qualité supérieure, notamment des tôles, des profilés et des tubes, ainsi que des profilés, des tôles, des bandes et des plaques en aluminium. La gamme de services de la société comprend le traitement des bobines, le formage et la fabrication de pièces pressées, le tournage et le fraisage à commande numérique par ordinateur (CNC), la découpe au laser de tubes en deux dimensions (2D) et en trois dimensions (3D), la découpe au laser et au jet d'eau, le traitement de l'acier et de l'acier de construction de haute qualité par découpe thermique, le traitement de surface, y compris le grenaillage et la peinture primaire, ainsi que le sciage, le perçage et l'arrondissage. La société est active en Europe et sur le continent américain.

Secteur Acier