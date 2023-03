L'actionnaire principal Loh fait une offre pour Klöckner & Co - Pas de majorité en vue

L'entreprise a annoncé qu'elle allait lancer une offre publique d'achat (OPA) pour augmenter sa participation dans le sidérurgiste à plus de 30 %. Une participation majoritaire n'est toutefois pas prévue, a fait savoir lundi à Haiger la société de participation de Loh, Swoctem. Loh détenait jusqu'à présent 25,25% des parts de Klöckner & Co via Swoctem. L'entreprise propose aux autres actionnaires 9,75 euros par action en numéraire. Le titre Klöckner, coté au SDax, a réagi à la nouvelle par un bond de son cours. En fin d'après-midi, il était en hausse d'environ 3,8 pour cent à 9,87 euros dans un contexte de marché très faible.

Lorsqu'un actionnaire dépasse le seuil de participation de 30 pour cent dans une entreprise, il doit généralement faire une offre obligatoire aux autres actionnaires pour acheter leurs parts. Loh et Swoctem veulent expressément dépasser ce seuil avec l'offre actuelle. Selon ses propres dires, la société souhaite ainsi gagner en flexibilité afin de pouvoir continuer à acheter des actions à l'avenir sans devoir lancer une offre obligatoire.

Loh détient plus d'actions Klöckner que tout autre actionnaire et siège également au conseil de surveillance du groupe. En 2020, il avait envisagé de racheter Klöckner avec l'investisseur financier américain Apollo, avant de renoncer à ce projet./stw/jha/