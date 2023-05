Le grand actionnaire Loh s'assure plus de 40% du négociant en acier Klockner

DUISBURG/HAIGER (dpa-AFX) - La société d'investissement Swoctem s'est assurée plus de 40% du négociant en acier Klockner & Co lors d'une offre publique d'achat volontaire. Après l'expiration d'un nouveau délai d'acceptation, elle détient environ 41,53 pour cent du capital social enregistré et des droits de vote existants, a annoncé la société d'investissement du grand actionnaire de Klockner, Friedhelm Loh, mardi soir après la fermeture de la Bourse de Haiger. L'exécution de l'offre doit cependant encore être validée par le droit des cartels. Celle-ci est attendue pour le troisième trimestre de l'année en cours.

Les actionnaires de Klockner avaient la possibilité d'apporter leurs parts jusqu'au 12 mai. L'offre en espèces s'élevait à 9,75 euros par action et ne comportait pas de seuil minimum d'acceptation. Selon des informations antérieures, Loh ne vise pas non plus une participation majoritaire. Klockner devrait donc rester cotée en bourse./ngu/men/la