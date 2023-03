Le négociant en acier Klöckner s'attend à une nouvelle baisse de ses bénéfices

DUISBURG (dpa-AFX) - Le négociant en acier Klöckner & Co s'attend à une nouvelle baisse de ses bénéfices cette année. Malgré la hausse des prix de l'acier en début d'année, l'entreprise s'attend globalement à un niveau de prix plus bas pour l'année. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) devrait se situer à un 'niveau fort', mais inférieur à celui de l'année précédente, a annoncé Klöckner jeudi à Duisbourg. Pour le premier trimestre, Klöckner prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 40 millions et 90 millions d'euros. Globalement, l'entreprise s'attend à une normalisation croissante du marché mondial de l'acier et à une demande et des ventes plus fortes en Europe et aux États-Unis.

L'an dernier, l'Ebitda ajusté est passé de 848 millions à 417 millions d'euros en raison de la baisse des prix, soit un peu plus que la prévision d'environ 400 millions d'euros, revue à la baisse à l'automne. Au final, le bénéfice a chuté de 629 millions à 259 millions d'euros. Les actionnaires devraient donc recevoir un dividende de 0,40 euro par action, soit une baisse significative par rapport aux 1,00 euro de l'année précédente./nas/stk