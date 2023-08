KLX Energy Services Holdings, Inc. fournit des services pétroliers aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel à terre, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, dans tous les États-Unis. Elle fournit des services pétroliers aux sociétés pétrolières et gazières. Ses services comprennent le forage, le tubage spiralé, le tubage traversant, la location de fracturation hydraulique, la pêche, le contrôle de la pression, le câblage, l'essorage assisté, le pompage des fluides, le refoulement, les essais, le pompage sous pression et les services de contrôle des puits. Ses produits et services de location comprennent les cheminées de fracturation hydraulique, les obturateurs anti-éruption, les tubulaires, les outils de fond de puits, les bouchons, les bouchons composites et les unités de logement. Elle opère dans trois segments sur une base géographique, à savoir la région du Sud-Ouest (bassin Permian et Eagle Ford), la région des Rocheuses (bassins Bakken, Williston, DJ, Uinta, Powder River, Piceance et Niobrara) et la région Nord-Est/Mid-Con (Marcellus et Utica, ainsi que STACK et SCOOP et Haynesville du Mid-Continent).