KLX Energy Services Holdings, Inc. est un fournisseur de services pétroliers diversifiés aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel à terre qui exploitent des zones conventionnelles et non conventionnelles dans tous les bassins actifs des États-Unis. Elle opère dans trois segments : la région du sud-ouest (le bassin permien et le schiste d'Eagle Ford), la région des montagnes Rocheuses (les bassins de Bakken, Williston, DJ, Uinta, Powder River, Piceance et Niobrara) et la région du nord-est/milieu du continent (les schistes de Marcellus et d'Utica ainsi que le STACK et le SCOOP du milieu du continent et le Haynesville). Ses principaux services comprennent le forage directionnel, les tubes enroulés, la location de fractures hydrauliques, la pêche, le contrôle de la pression, les câbles, le snubbing assisté, le pompage de fluides, le flowback, les tests, le pompage de la pression et les services de contrôle des puits. Ses principaux produits et services de location comprennent les cheminées de fracturation hydraulique, les obturateurs de puits, les tubulaires, les outils de fond de puits, les bouchons dissolvants, les bouchons composites et les unités d'hébergement.

Indices liés Russell 2000