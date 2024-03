KMD Brands Limited est une société internationale spécialisée dans les sports de plein air et les styles de vie. Elle conçoit, commercialise, vend au détail et en gros des vêtements, des chaussures et des équipements pour le surf et les activités de plein air. Elle propose trois marques : Kathmandu, Rip Curl et Oboz. La marque Kathmandu est spécialisée dans les vêtements et l'équipement pour le voyage et l'aventure. Elle propose des vestes et des gilets, des accessoires, des hauts, des bas et des chaussures pour hommes, femmes et enfants. La marque Oboz est basée en Amérique du Nord et conçoit des chaussures de plein air True to the Trail. Elle fabrique des chaussures à la main. Elle propose des chaussures pour la randonnée, le sac à dos, les loisirs, les semelles et l'isolation. Rip Curl est une marque mondiale de surf qui propose une variété de vêtements, tels que des maillots de bain, des combinaisons de plongée, des équipements, des montres, des lunettes de soleil, des équipements pour la neige et des chaussures. Ses filiales comprennent Kathmandu Limited, Oboz Footwear LLC, Barrel Wave Holdings Pty Ltd et d'autres.

Secteur Détaillants autres spécialités