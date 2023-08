Intek Group SpA est un groupe basé en Italie qui opère dans les secteurs de la production, de la finance et des services. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Cuivre ; Énergies renouvelables ; Services, et Capital-investissement. Le segment Cuivre est impliqué dans la fabrication de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre (à l'exclusion du fil de cuivre). Le segment Énergies renouvelables comprend des investissements dans des entreprises axées sur la production d'énergie, la vente de produits et de services dans les domaines des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Le segment des services englobe les solutions dans le secteur de la sécurité du marché automobile. Le segment Private Equity englobe les activités d'investissement et de gestion dans l'immobilier. Il opère par le biais de l'unité KME Partecipazioni SpA.

Secteur Exploitations minières et métallurgie