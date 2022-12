KME, accord avec Crescendo pour l'usine d'Osnabrück

(Alliance News) - KME Group Spa a informé jeudi que, suite à la réalisation des conditions préalables stipulées dans l'accord, les filiales KME Real Estate GmbH & Co. KG, en tant que cédant, et KME Germany GmbH, en tant que locataire, ont finalisé l'accord de vente et de cession-bail avec

Crescendo Real Estate Advisors LLP, le principal groupe d'investissement et de conseil du Royaume-Uni.

La conclusion de la transaction a vu le transfert de KME RE à Crescendo de la propriété de l'ensemble du périmètre immobilier d'Osnabrück, qui a une extension de plus de 570.000 mètres carrés, occupé par l'usine industrielle et les bureaux, et la conclusion simultanée du bail de l'ensemble de la propriété par KME Germany pour une période de 30 ans en plus de la prolongation possible de 10 ans (exerçable deux fois, 30+10+10).

En vertu du contrat de location - sous la forme d'un accord triple net - KME Germany est l'unique exploitant du site, et continuera à gérer l'ensemble du site industriel ainsi que les bureaux. Le loyer annuel convenu entre les parties s'élève à 7,1 millions d'euros plus la TVA et fait l'objet d'une réévaluation annuelle selon l'indice CPI.

KME Germany continuera à louer aux sous-locataires actuels les zones respectives de la propriété, qui leur sont déjà louées actuellement, pour un revenu total d'environ 2,5 millions d'euros plus TVA.

